"Нет доченьки, жены и тещи": мужчина, утративший родных в Одессе, рассказал о своем горе

В субботу, 23 апреля, в результате ракетного удара по Одессе, совершенного российскими оккупантами, погибла молодая мама Валерия Глодан, ее мать и 3-месячная дочь Кира. Муж молодой Валерии Юрий Глодан, когда в его дом прилетела ракета, вышел из квартиры в магазин. Именно в магазине мужчина и услышал новость о взрыве.

В комментарии BBC Юрий рассказал, что вернувшись домой, он начал кричать полицейским, чтобы те впустили его в горящее здание. Сначала молодой отец обнаружил тела своей любимой и тещи, а позже спасатели нашли тело 3-месячной малышки.

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На следующий день Юрий побывал в разрушенном доме, чтобы забрать уцелевшие вещи. Некоторые из них он выбросит как мусор, остальное отдаст родственникам и близким друзьям.

Описывая свою жену Валерию, с которой мужчина пробыл вместе девять счастливых лет, Юрий рассказал, что девушка была хохотушкой, любила смеяться и находила радость в простых вещах, находила язык со всеми людьми.

"Ее способность к коммуникации с разными людьми, понимание людей, то как она умела общаться, то, как она прекрасно писала… Вы даже не представляете, как она писала!… Это мать, это подруга, это дочка — с самыми лучшими качествами… Другого человека такого мне просто не найти. Он был только один раз может быть дарован Богом", — рассказал Юрий.

По словам мужчины, он присутствовал при родах и "плакал от счастья", когда на свет появилась его доченька Кира.

"Очень сложно осознавать, что моей доченьки больше нет. И жены, и тещи… Весь мир перед глазами вчера просто умер. Он был уничтожен российской ракетой. И, к сожалению, не одна моя семья такая", – говорит мужчина. Юрий хочет, чтобы мир узнал о том, что произошло с его семьей.

Валерий Глодан любила много смеяться и находила радость в простых вещаъ

"Это горе всей Украины. Это горе Одессы. Это горе всего цивилизованного мира с ценностью человеческой жизни", — сказал он.

Ракетный удар по Одессе 23 апреля

Во время атаки на Одессу в субботу скончалось минимум восемь человек, в частности 3-месячная девочка. Изначально было известно только о пяти жертвах, но после разбора завалов спасатели обнаружили еще три тела.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская пропаганда уже начала разгонять очередное "предупреждение" насчет Одесской области о вероятной "химической" провокации.

Напомним, что утро понедельника, 25 апреля, началось для украинцев со звуков сирен и ракетных обстрелов, — сообщалось о звуках взрывов сразу в ряде областей страны.