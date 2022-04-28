Не только 9 мая: названа новая сакральная дата для российских оккупантов

В ближайшую неделю могут быть диверсии

Для россии и кровавого диктатора владимира путина важным и решающим является не только 9 мая, а и дата неделей ранее. Именно 2 мая в Одессе на Куликовом поле произошла трагедия, повлекшая гибель около полусотни людей. Российская пропаганда может к этой дате попытаться создать напряженность на юге Украины.

Об этом в эфире FREEДОМ интернет-вещания "Украина24" рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Он отметил, что последние события на территории Приднестровья сосредоточены на создании напряженности, а в ближайшую неделю можно ожидать терактов или диверсий. В них могут обвинить ВСУ и предпринять попытки атаки на государственную границу Украины и Молдовы.

Удары по мосту в районе Белгород-Днестровского могут также быть связаны с напряжением в Приднестровье — из-за повреждений инфраструктуры усложняется логистика для перекидывания резерва на запад Одесской области.

Селезнев отметил, что есть причины для беспокойства, но украинские защитники "могут адекватно реагировать на вызовы власти так называемой Приднестровской республики".

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Ранее "Телеграф" писал, что в Молдове президент признала отсутствие эффективной армии в стране. Тем временем россияне продолжают обстреливать Одессу.