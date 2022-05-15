россияне пытаются "отрезать" от Украины более полумиллиона человек

Одесскую область хотят разделить

Серия ракетных ударов по мосту через Белгород-Днестровский лиман в Одесской области является попыткой отделить часть региона от остальной Украины, — без моста обрывается движение автомобилей и поездов.

Об этом в комментарии для "Телеграфа" рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Это попытка отрезать южные районы области от основной части. Мы понимали, что враг будет действовать именно так. Об этом говорили не первый год, и чтобы предотвратить это были приняты соответствующие решение, у нас достаточно сил и средств", — подчеркнул чиновник.

Оперативно о войне в Украине читайте в нашем Телеграм

"Не могу раскрывать военные секреты, но что это направление отрабатывается. Если враг захочет сюда лезть… Знаете, как мы по утрам здороваемся с одесситами? "Слава Украине" и "добро пожаловать в ад", — для оккупантов. Поверьте, это не бахвальство, это оценка реальной ситуации", — добавил Братчук.

Стоит заметить, что россияне уже четыре раза обстреливали ракетами мост через Белгород-Днестровский лиман, — 26-27 апреля, 2 и 10 мая. Мост был поврежден, движение по нему останавливали, про масштабы повреждений не сообщается.

Через мост проходит автомобильное и железнодорожное сообщение с Болградским, Измаильським и Белгород-Днестровским районами Одесской области, и без него могут "отрезать" от Украины более 13 тысяч квадратных метров с 561 тысячей человек (данные по населению этих трех районов до войны).

Мост через Белгород-Днестровский лиман на карте Одесской области

Как сообщал "Телеграф", буквально на днях оккупанты ударили ракетами по Одессе, — попали в торговый центр и склад готовой продукции, не имевшей отношения к военной сфере.