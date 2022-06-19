"Беспокоит ненависть к русскому": Труханов ошарашил заявлением о переименовании улицы в Одессе

При этом городской голова Одессы упомянул об ударах российских войск по городу

Мэр Одессы, которую россияне кроют ракетами с начала вторжения в Украину, Геннадий Труханов удивил заявлением, что он не поддерживает переименование улицы Пушкинской в городе. Более того, его "беспокоит рост ненависти ко всему русскому".

Об этом он сообщил в интервью The New York Times. При этом Труханов отметил, что россияне убивают украинцев в Одессе и уничтожают объекты инфраструктуры.

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Когда журналисты спросили у градоначальника Одессы, поддержал бы он переименование улицы Пушкинской в самом центре города, то ответ мэра был крайне однозначным: "Нет. Я бы этого не поддержал. Одесса – интеркультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому".

При этом в том же интервью Труханов говорил о том, что путь россиян — это убийства и смерть, и он не исключает, что российский кровавый диктатор владимир путин может ударить по центру Одессы.

"Тот, кто способен на Бучу, на Мариуполь, на то, что происходит по дороге в Николаеве, способен на все", — сказал он, подчеркнув, что этому украинцев научила война.

Следует отметить, что улица Пушкинская находится в центре Одессы. Она начинается с Думской площади и заканчивается пересечением с ул. Пантелеймоновской и Привокзальной площади. На карте города она появилась в 1827 году. Знаменита эта улица тем, что на ней жил российский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Улица Пушкинская в Одессе на карте

Ранее "Телеграф" сообщал, что одесситов предупредили о возможных планах россиян, в частности, про вероятность высадки враждебного десанта.