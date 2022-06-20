Слава ПВО: появились детали взрывов в Одессе (видео)

Ракетный удар своей цели не достиг

Взрывы, которые с раннего утра понедельника, 20 июня, разбудили жителей Одессы и области, сопровождали работу систем противовоздушной обороны.

Россияне запустили две ракеты типа "Оникс" со стороны оккупированного Крыма. Об этом официально сообщили в оперативном командовании "ЮГ".

Отмечается, что удары были нанесены ракетным комплексом, размещенным в Крыму, — ночью целились в Белгород-Днестровский район, а уже утром пытались ударить по Одессе.

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В обоих случаях сработала ПВО и ракеты были сбиты в воздухе.

Местные каналы публикуют видео момента одного из сбитий, который смогли снять одесситы:

Стоит заметить, что в Одессе с утра был пожар, из-за чего местные жители решили, что одна из ракет попала в цель, однако еще до ракетной атаки в городе загорелась подстанция, и, возможно, дым именно от нее встревожил людей. Официально о "прилетах" никакой информации не было.

Как сообщал "Телеграф", этой ночью россияне также нанесли ракетный удар по Сумской области, после чего начали жаловаться, что ВСУ ударили по россии в ответ.