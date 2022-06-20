Ракеты оккупантов ударили по Одессе: что известно

Сообщается о новом сильном взрыве в городе

Прямо сейчас со стороны моря ведется ракетный обстрел Одессы, которая с утра понедельника, 20 июня обстреливается оккупантами.

В сети пишут о прилете, а местные жители делятся фото и видео, на которых видно, что над городом поднимается дым. Предполагается, что россияне очень злые за "Вышки Бойко" и будут обстреливать в ответ.

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В Николаевской области тоже сообщают о взрывах. По информации от военных – это не последняя ракета на сегодня. Также на место прилета поехали бригады пожарных машин.

Также пишут о втором прилете. Официальных подтверждений этому нет. В местах ударов поднимаются столбы дыма.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук записал видео, в котором призвал одесситов не игнорировать сигналы тревоги.

Как сообщал "Телеграф", этой ночью россияне также нанесли ракетный удар по Сумской области, после чего начали жаловаться, что ВСУ ударили по россии в ответ.