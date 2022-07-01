Ребенок впал в кому, нашли новых погибших: новые детали ракетной атаки на Одесчине (фото, видео)

Спасатели работают, разгребая завалы, не покладая рук

Разрушения мирной инфраструктуры в поселке Сергеевка Одесской области после ночной атаки россиян 1 июля унесли жизни 19 человек. По информации правоохранителей, инцидент будет квалифицирован как военное преступление, ведь является целенаправленным уничтожением мирного населения.

Как отметили в пресс-службе СБУ, сейчас на месте работают их представители, которые ведут расследование в рамках открытого дела о ракетном ударе. Руководитель ведомства Иван Баканов заявил, что среди погибших есть два ребенка, некоторые раненые несовершеннолетние находятся в тяжелом ситуации.

Так, по состоянию на 12:00 было известно о 38 госпитализированных. Среди них — шестеро деток и беременная женщина. Один ребенок из-за полученных тяжелых увечий находится в коме, детальной информации о состоянии его здоровья пока нет.

Спасатели продолжают работать на месте трагедии, разбирая завалы. Сообщается, что на месте одной из разбитых баз отдыха под камнями и балками все еще могут находиться люди.

Также, по информации спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, под обрушившимися конструкциями многоэтажки находится много погибших животных. Вместе с этим из уцелевших квартир доносятся голоса котов и собак, которым удалось выжить.

"россия в который раз подтвердила статус страны-террориста. Для нее база отдыха — такая же цель, как и военная база, — говорит глава СБУ Иван Баканов. — Главная задача рф — буквальное уничтожение Украины и наших граждан".

Он пообещал, что в ведомстве приложат все усилия для быстрого проведения следственных действий, которые смогут засвидетельствовать очередное зверство российской армии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что, согласно прогнозам экспертов, россияне продолжат кошмарить украинцев ракетными ударами еще какое-то время. Алексей Арестович озвучил временные рамки этого опасного периода.