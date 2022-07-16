Удар по Одессе: над городом после взрывов поднимается густой черный дым (фото, видео)

Сонный утренний город встряхнулся от звуков "прилетов" и сирен спецслужб

Утро субботы, 16 июля, стало очень громким и явно недобрым для жителей и гостей Одессы. Российские крылатые ракеты попали в объект инфраструктуры, на котором тут же вспыхнул серьезный пожар. Сейчас над городом расползается огромное облако черного дыма.

Информацию о взрывах "Телеграфу" подтверждает местный корреспондент. Также факт "прилет" подтвердил и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, призвавший не публиковать фотографии и видео с места происшествия в открытом доступе, пока с огнем борются пожарные.

По информации местных жителей, было слышно не менее двух взрывов, что может свидетельствовать об использовании не одной, а нескольких крылатых ракет. Что именно было атаковано, пока не разглашается, но последствие атаки в виде дыма видно с разных районов Одессы.

В самом эпицентре прилета также просматривается и сильный пожар. Спасатели пытаются локализовать возгорание и ликвидировать его. Информации о возможных жертвах пока не появлялось.

Подчеркнем, что "Телеграф" публикует лишь часть фото и видео с места попадания, где видно лишь дым, а не местную инфраструктуру — чтобы можно было оценить силу ракетного удара.

АПД. По информации "Суспільного", удар пришелся по объекту гражданской инфраструктуры.

Напомним, что в последние несколько дней российские оккупанты всерьез активизировались со своими атаками gj мирным городам Украины. Наибольший резонанс получила ситуация в Виннице, когда практически центр города ощутил на себе силу "прилета" минимум трех ракет.

Накануне же российские захватчики всерьез ударили по Днепру, унеся жизни как минимум троих людей. Некоторые из погибших заживо сгорели в своих авто.