Россияне разнесли ракетами курортный поселок под Одессой (видео последствий)

Российские оккупанты не делают различия между военными и мирными объектами

Утро вторника, 26 июля, для жителей Одесчины началось с повторяющихся сигналов воздушной тревоги. Это не удивительно, ведь россияне сделали несколько попыток обстрелять регион, один из которых увенчался для них успехом. Несколько крылатых ракет ударили по курортному поселку Затока, разнеся минимум четыре жилых дома. В некоторых из них после попадания начался пожар.

Подробности сообщили в оперативном командовании "Юг", а также в одесском издании "Думская". На место инцидента оперативно выехали сотрудники спасательных и других муниципальных служб — для оценивания ситуации и устранения последствий атаки.

К счастью, ракетный удар по Затоке, которая находится в 50 км от Одессы, обошелся без жертв. Известно, что только один человек был травмирован, ему предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Затока на карте Украины

На месте попадания ракет происходит настоящий хаос — дома, знакомые многим отдыхающим, превратились в руины, разлетевшись на щепки и кирпичики.

Уличные дороги усыпаны обломками построек и мелким стеклом.

На удар по Одесчине отреагировал даже глава государства Владимир Зеленский.

"Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из рф ЗАХОТЕЛОСЬ ПОСТРЕЛЯТЬ. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель, который разрушает нашу жизнь", — отметил он в Instagram, опубликовав видео из разрушенного поселка.

Сообщается, что ракеты были запущены из стратегической российской авиации, которая находилась над Черным морем.

Напомним, что от атак оккупантов утром 26 июля также пострадал и Николаев. По словам руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима, ракетами пытались бить прицельно по одному и тому же месту.