Враг выбрал новую мирную цель? В Одессе опровергли фейк Минобороны рф

Одесса ценит шутки, однако у россии явно нет чувства юмора

Российские военные пропагандисты из министерства обороны придумали очередную фейковую новость о расположении военных единиц ВСУ в Одессе. На этот раз несколько расчетов переносных зенитных ракетных комплексов, согласно их данных, якобы находились на крыше Одесского театра музкомедии, столь любимого местными жителями. Вполне вероятно, что этот объект мирной инфраструктуры находится в списке целей вражеской армии для уничтожения. Неудивительно, что одесситы решили действовать на опережением и сняли видео, которое доказывает — никакой военной техники на крыше театра нет.

Видеозапись опубликовала пресс-служба Одесского горсовета. Инспекцию вместе с сотрудниками заведения культуры и журналистами проводил и.о. заммэра Олег Брындак. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие не используют мирную инфраструктуру города, как бы не пытались доказать обратное солдаты противника.

Информация о размещении ПЗРК на крыше театра музкомедии в Одессе появилась в сводке Минобороны рф за понедельник, 1 августа. Помимо этого в россии также заявили, что на территории общежития экологического университета по улице Львовской якобы размещены единицы тяжелого вооружения и бронетехники.

Что одно, что второе утверждения — грубая и наглая ложь пропагандистов. И одесситы это доказали, сняв видео на крыше театра, чтобы продемонстрировать всю глупость заявлений российских военнослужащих.

"Мы развенчиваем очередной миф российского агрессора, который пытается оправдать свои действия по уничтожению гражданских объектов и украинцев", — отметил Олег Брындак, демонстрируя пустую крышу заведения культуры.

Также он подчеркнул, что подобное поведение россиян может означать лишь единственное — агонию врага, который понимает, что победа не будет за ним.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о тревожных прогнозах западной разведки насчет Одессы. Часть иностранных экспертов предполагает, что уже в 2023 году путин может рискнуть захватить и этот портовой город.