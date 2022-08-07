Украина успешно вывела из портов второй караван с зерном: что известно

В морском пути на экспорт находится подсолнечник и кукуруза

Пока Украина только готовится запустить в полноценную работу еще один порт Одесчины – "Пивденный", в очередное "турне" к берегам Турции утром воскресенья, 7 августа, отправилось сразу четыре суда с зерном. Три из них покинули Черноморск, а балкер Riva Wind отплыл от берегов Одессы.

Детальную информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на издание "Думская". Одесские журналисты побывали в порту непосредственно перед отплытием и даже засняли процесс на фотокамеру.

Сообщается, что из Черноморска в Турцию сейчас направляется два балкера — Glory и Star Helena, а также танкер Mustafa Necati.

Star Helena отправляется в плаванье к берегам Турции

В Черное море вышло Glory

Первое из названных судов везет на экспорт 66 тысяч тонн кукурузы. Star Helena загружена семенами подсолнечника — 45 тысяч тонн.

Многие украинцы радуются такой активности в акватории моря

По данным народного депутата Алексея Гончаренко, выходя из портов, корабли щедро сигналили, прощаясь с украинским побережьем, где находились с конца февраля.

"Над Одессой гудки! Не пугайтесь, это звуки надежды, сегодня четыре корабля с зерном уходят из портов. И звуки победы над путиным, ему не удалось убить Одессу", — написал политик в своем Telegram-канале.

Суда, вышедшие из украинских портов, на карте

Стоит отметить, что турецкий сухогруз, который отбыл ночной рейд рядом с Одессой, уже заведен на причал порта в Черноморске. Его сопровождал местный буксир "Капитан Незавитин".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой финансовый ущерб россия нанесла Украине, устроив в Черном море настоящую "зерновую блокаду".

Также мы писали о проходе первого зернового каравана из портов Одессы и Черноморска, который состоялся 5 августа.