Как в фильмах ужасов: в Одессе кран влетел в маршрутку, много пострадавших (фото, видео)
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Утро понедельника для пассажиров выдалось недобрым
Утром в понедельник, 19 сентября, на поселке Котовского в Одессе кран протаранил маршрутку с людьми, вследствие чего по меньшей мере шесть человек пострадали.
Местные каналы публикуют впечатляющие фото и видео с места событий.
Неудача настигла маршрутку №146, одну из самых популярных в Одессе, которая соединяет Таирово и поселок Котовского через центр. Сама авария случилась на проспекте Добровольского.
Возможно, водитель автокрана не успел затормозить, или просто не придержался дистанции, однако последствия налицо, — он протаранил заднюю часть маршрутки.
Как видно на снимках и видео с места аварии, кран буквально пробил маршрутку. Пассажирам с задних сидений досталось больше всего.
По предварительным данным, пострадало по меньшей мере шесть человек.
Как сообщал "Телеграф", ранее страшная авария случилась во Львовской области, — там женщина не пропустила колонну военных авто, из-за чего погибло четыре человека.
Также подняло много шуму ДТП с кортежем президента Украины Владимира Зеленского. По предварительным данным, водитель легковушки под стимуляторами протаранил авто Зеленского и одну из машин сопровождения в центре Киева.