Как в фильмах ужасов: в Одессе кран влетел в маршрутку, много пострадавших (фото, видео)

Утро понедельника для пассажиров выдалось недобрым

Утром в понедельник, 19 сентября, на поселке Котовского в Одессе кран протаранил маршрутку с людьми, вследствие чего по меньшей мере шесть человек пострадали.

Местные каналы публикуют впечатляющие фото и видео с места событий.

Неудача настигла маршрутку №146, одну из самых популярных в Одессе, которая соединяет Таирово и поселок Котовского через центр. Сама авария случилась на проспекте Добровольского.

Проспект Добровольского на карте Одессы

Возможно, водитель автокрана не успел затормозить, или просто не придержался дистанции, однако последствия налицо, — он протаранил заднюю часть маршрутки.

Как видно на снимках и видео с места аварии, кран буквально пробил маршрутку. Пассажирам с задних сидений досталось больше всего.

По предварительным данным, пострадало по меньшей мере шесть человек.

Многие боялись таких столкновений, а тут оно все же произошло в Одессе

Обычно на маршрутке 146 много пассажиров

Меньше всего повезло пассажирам задних сидений

Неизвестно, можно ли еще будет отремонтировать маршрутку после такой аварии

Как сообщал "Телеграф", ранее страшная авария случилась во Львовской области, — там женщина не пропустила колонну военных авто, из-за чего погибло четыре человека.

Также подняло много шуму ДТП с кортежем президента Украины Владимира Зеленского. По предварительным данным, водитель легковушки под стимуляторами протаранил авто Зеленского и одну из машин сопровождения в центре Киева.