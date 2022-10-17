В пригороде Одессы раздался взрыв: что известно

Оккупанты атаковали около 8:20 утра

Российские оккупанты утром 17 октября атаковали не только столицу Украины. Атака врага была направлена и на Одессу.

Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса.Инфо". Отмечается, что взрыв раздался в пригороде. Вскорости после него дали отбой воздушной тревоги. Предварительно — удар был нанесен ракетой. На месте прилета виднеется дым.

Ракетная опасность и риск атаки дронами-камикадзе сохраняется, отмечают в оперативном командовании "Юг".

Столб дыма в пригороде Одессы

В Черном море умеренно штормит — на берег могут быть выброшены мины, также наблюдается шесть российских кораблей, у которых есть 12 ракет "Калибр".

Силы ПВО продолжают бороться с вражескими летательными аппаратами. За чуть более чем два часа с 03:30 по 06:50 сбили 15 дронов. Шесть из них над Одесской областью, девять — над Николаевской. Также ликвидированы три ракеты над Днепропетровщиной. Накануне вечером всего за час были уничтожены девять "Shahed-136".

Именно такие "мопеды", как их прозвали в сети из-за характерного звука двигателя в полете, атаковали Киев утром 17 октября — в Шевченковском районе прозвучали четыре взрыва. Подтверждено попадание в жилой дом.