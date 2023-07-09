Войны нет? Украинцев разгневала очередная вечеринка в Одессе (видео)

Пользователи соцсетей выразили свое недовольство таким поведением одесситов

В городе Одесса, где этим летом ужесточили правила работы развлекательных заведений, горожане во всю продолжают веселиться, демонстрируя это на широкую аудиторию. И все бы ничего, но данная картина смотрится довольно странно, пока рядом идет полномасштабная война. Такое поведение возмущает многих украинцев.

Соответствующие видео были опубликованы в сети.

На кадрах видно, как молодые люди отдыхают в одном из развлекательных заведений. Под громкую музыку от диджеев одесситы весело проводят время, сидят на баре, и позируют фотографам. Именно так прошел субботний вечер, 8 июля, в Одессе.

Судя по гневным реакциям украинцев под данным постом, можно смело делать вывод, что многие не готовы воспринимать такой вид отдыха, пока в стране продолжается кровопролитная война и день за днем умирают люди, как на фронте, так и от вражеских ракет.

Стоит отметить, что доброволец ВСУ Максим Притуляк откровенно рассказал, раздражает ли воинов жизнь украинцев в тылу, имея в виду их веселье и прочее. По его словам, жизнь этих людей другая и это нормально, никаких проблем в этом нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае во Львове прогремел скандал из-за вечеринки в Доме ученых в День памяти жертв Голодомора. Однако руководитель заведения заявил, что это было благотворительное мероприятие, на котором собирали деньги на ппомощь ВСУ.