Оккупанты продолжают "кошмарить" Одесскую область: местных жителей просят быть в укрытиях
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Оккупанты опять пытаются поразить портовую инфраструктуру
Оккупанты вновь устраивают ночной террор в Одесской области, по которой запустили несколько групп ударных беспилотников типа Shahed.
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, беспилотники летели над Черным морем в сторону южной части области и, по всей видимости, имеют целью портовую инфраструктуру.
В частности военные призывают жителей Измаильского района не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пребывать в укрытиях. При этом россияне применяют уже стандартную тактику движения БПЛА вдоль границы с Румынией.
Согласно сообщениям мониторинговых групп, опасность существует для Измаила, Килии и Рени. Вторая группа дронов только подлетает к побережью, поэтому опасность будет сохраняться еще некоторое время.
"Измаильский район, ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу! Быстро идите в укрытие и безопасные места! Находитесь там до отбоя. Это очень важно! Берегите себя и близких", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Как сообщалось ранее, днем 12 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья.