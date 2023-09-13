Оккупанты продолжают "кошмарить" Одесскую область: местных жителей просят быть в укрытиях

Оккупанты опять пытаются поразить портовую инфраструктуру

Оккупанты вновь устраивают ночной террор в Одесской области, по которой запустили несколько групп ударных беспилотников типа Shahed.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, беспилотники летели над Черным морем в сторону южной части области и, по всей видимости, имеют целью портовую инфраструктуру.

В частности военные призывают жителей Измаильского района не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пребывать в укрытиях. При этом россияне применяют уже стандартную тактику движения БПЛА вдоль границы с Румынией.

Согласно сообщениям мониторинговых групп, опасность существует для Измаила, Килии и Рени. Вторая группа дронов только подлетает к побережью, поэтому опасность будет сохраняться еще некоторое время.

"Измаильский район, ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу! Быстро идите в укрытие и безопасные места! Находитесь там до отбоя. Это очень важно! Берегите себя и близких", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Как сообщалось ранее, днем 12 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья.