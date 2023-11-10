В Одессе прогремели мощные взрывы, сообщается о прилете: все подробности (обновлено)

Чем именно россияне обстреляли Одессу пока неизвестно

В Одессе вечером 10 ноября прогремели мощные взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают, что в одном из районов города виднеется столб дыма.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер попросил жителей и гостей города быть в укрытиях до отбоя тревоги и подчеркнул, что это важно. Известно о двух попаданиях в Одесском районе.

"Жители Одесского и Белгород-Днестровского районов, пожалуйста, находитесь в безопасных местах для отбоя воздушной тревоги! Это важно!", — написал Кипер.

Взрыв в городе прозвучал во время воздушной тревоги, а отбой дали около 20:00. Подробности прилета не сообщаются, также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате обстрела города или разрушения.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате попаданий по Одесскому району пострадали три человека: женщина 96 лет и два мужчины 72 и 73 лет. Пострадавшую спасатели достали из-под завалов дома в дачном кооперативе, она в больнице в стабильном состоянии. Что касается мужчин, то они получили легкие травмы и получили помощь медиков на месте.

В то же время, на главной улице Одессы Дерибасовской веселье не прекращалось ни на минуту, несмотря на воздушную тревогу и взрывы. Музыканты продолжали играть и собирать вокруг себя огромные толпы, а также их развлекали фаер-шоу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что оккупанты ударили по кораблю в Одессе. Судно было гражданским, есть погибший, а в ВСУ раскрыли трагические детали.