Военный взял в заложники жену и дочку в Одессе, и пытался покончить с собой: все детали ЧП

Выражал нежелание жить и порезал руки

28 декабря, в Одессе в квартире пятиэтажки, вооруженный мужчина на фоне проблем в личной жизни пытался покончить с собой. Взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. По предварительной информации, нападающий военный.

Жителей подъезда пришлось эвакуировать. Об этом сообщает местное издание Думска. Отмечается, что мужчина находился под наркотиками.

На место происшествия прибыли полицейские, которых вызвали офицеры воинской части и карета скорой помощи. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.

Нападавшего вывели из здания. Его посадили в карету скорой помощи и увезли.

Люди в форме под руки вывели дебошира из дома

Уже позже в Силах обороны Юга прокомментировали инцидент и назвали причину, почему так поступил мужчина. Он служит в одной из воинских частей в Одесской области. А также выражал нежелание жить и намерения самоубийства, сообщив, что порезал себе руки и стекает кровью. Чтобы не допустить совершения самоубийства, дверь была открыта принудительно.

Официальной информации от полиции пока нет.

Мужчину посадили в карету скорой помощи и увезли

Ранее "Телеграф" писал, что военный психолог рассказал об криминальной стороне его работы. По его словам, военные нечасто обращаются за помощью.