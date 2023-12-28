Военный взял в заложники жену и дочку в Одессе, и пытался покончить с собой: все детали ЧП
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Выражал нежелание жить и порезал руки
28 декабря, в Одессе в квартире пятиэтажки, вооруженный мужчина на фоне проблем в личной жизни пытался покончить с собой. Взял в заложники собственного 13-летнего ребенка и жену. По предварительной информации, нападающий военный.
Жителей подъезда пришлось эвакуировать. Об этом сообщает местное издание Думска. Отмечается, что мужчина находился под наркотиками.
На место происшествия прибыли полицейские, которых вызвали офицеры воинской части и карета скорой помощи. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.
Нападавшего вывели из здания. Его посадили в карету скорой помощи и увезли.
Уже позже в Силах обороны Юга прокомментировали инцидент и назвали причину, почему так поступил мужчина. Он служит в одной из воинских частей в Одесской области. А также выражал нежелание жить и намерения самоубийства, сообщив, что порезал себе руки и стекает кровью. Чтобы не допустить совершения самоубийства, дверь была открыта принудительно.
Официальной информации от полиции пока нет.
Ранее "Телеграф" писал, что военный психолог рассказал об криминальной стороне его работы. По его словам, военные нечасто обращаются за помощью.