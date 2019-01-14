Заметки для мам: когда нужно обратится за советом по воспитанию детей к мужу (Фото)

Подходы мужчин и женщин к воспитанию детей сильно отличаются. Папы могут поучиться у мам ответственности, а женщинам иногда стоит перенять чуточку мужского хладнокровия. Но, дополняя друг друга, супруги могут создать прекрасный тандем, который для их ребенка ценнее любого педагога.