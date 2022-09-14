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Цена свободы – боль и усталость: фотограф показал обратную сторону контрнаступления ВСУ (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Контрнаступление - повод не только для радости Новость обновлена 14 сентября 2022, 12:17
Контрнаступление - повод не только для радости

Исторические фото, как на самом деле выглядит война

Уже вторую неделю украинцы не перестают радоваться успехам Вооруженных сил Украины по деоккупации Харьковской, Херсонской и Донецкой областей, однако некоторые при этом забывают, что потери несут обе стороны. И в ходе наступления потери всегда больше, чем при обороне.

Известный фотограф Константин Либеров показал в Instagram репортаж, на котором можно увидеть обратную сторону контрнаступления, — не только победные улыбки и развевающиеся украинские флаги в освобожденных городах, но и изможденные лица людей, которые боролись за всё это.

Либеров 12 сентября съездил с колонной украинских военных в направлении Изюма и показал, какой ценой дается освобождение земель.

"Так смотрится война. То, что кроется за каждой радостной для нас новостью, за каждым вырванным или удержанным сантиметром нашей земли", — подчеркнул фотограф.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине - как выглядят военные
Украинские военные идут вперед почти без отдыха
Контрнаступление ВСУ на Харьковщине - как выглядят военные
Контрнаступление продолжается, несмотря на погоду
Контрнаступление ВСУ на Харьковщине - как выглядят военные
Российская техника успешно используется против самих оккупантов
Контрнаступление ВСУ на Харьковщине - как выглядят военные
Посмотрите в эти уставшие светлые лица защитников
Еще один украинизированный трофей
Дети война
Дети тоже не по годам взрослеют из-за этой войны

Среди прочего, на фото запечатлен раненый военный, — он подорвался и остался живым только благодаря тому, что его авто наехало на мину задним колесом.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине - как выглядят военные
Уставшие, изможденные, раненые, - все равно идут вперед
Контрнаступление ВСУ на Харьковщине - как выглядят военные
Всем пострадавшим оказывается вся возможная помощь
Контрнаступление ВСУ на Харьковщине - как выглядят военные
Побратимы не бросают раненых товарищей

Заметим, что Изюм имел большое стратегическое значение для российских оккупантов, поскольку является крупным логистическим узлом, связывающим Донецкую и Харьковскую область.

Изюм на карте боевых действий 14.09.2022
Изюм на карте боевых действий 14.09.2022

Город был оккупирован еще в апреле, но 10 сентября после освобождения Балаклеи украинские военные вошли и в Изюм.

В начале контрнаступления враг терял по меньшей мере 400-600 человек в день, однако и ВСУ тоже приходится несладко, хоть и цифры потерь по понятным причинам не оглашаются.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцев поразила история военного, которого от смерти под Изюмом спасли сложенные в кармане гривны.

Теги:
#Военные #Контрнаступление #Изюм #Репортаж #ВСУ