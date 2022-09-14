Цена свободы – боль и усталость: фотограф показал обратную сторону контрнаступления ВСУ (репортаж)
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Исторические фото, как на самом деле выглядит война
Уже вторую неделю украинцы не перестают радоваться успехам Вооруженных сил Украины по деоккупации Харьковской, Херсонской и Донецкой областей, однако некоторые при этом забывают, что потери несут обе стороны. И в ходе наступления потери всегда больше, чем при обороне.
Известный фотограф Константин Либеров показал в Instagram репортаж, на котором можно увидеть обратную сторону контрнаступления, — не только победные улыбки и развевающиеся украинские флаги в освобожденных городах, но и изможденные лица людей, которые боролись за всё это.
Либеров 12 сентября съездил с колонной украинских военных в направлении Изюма и показал, какой ценой дается освобождение земель.
"Так смотрится война. То, что кроется за каждой радостной для нас новостью, за каждым вырванным или удержанным сантиметром нашей земли", — подчеркнул фотограф.
Среди прочего, на фото запечатлен раненый военный, — он подорвался и остался живым только благодаря тому, что его авто наехало на мину задним колесом.
Заметим, что Изюм имел большое стратегическое значение для российских оккупантов, поскольку является крупным логистическим узлом, связывающим Донецкую и Харьковскую область.
Город был оккупирован еще в апреле, но 10 сентября после освобождения Балаклеи украинские военные вошли и в Изюм.
В начале контрнаступления враг терял по меньшей мере 400-600 человек в день, однако и ВСУ тоже приходится несладко, хоть и цифры потерь по понятным причинам не оглашаются.
Как сообщал "Телеграф", ранее украинцев поразила история военного, которого от смерти под Изюмом спасли сложенные в кармане гривны.