Цена свободы – боль и усталость: фотограф показал обратную сторону контрнаступления ВСУ (репортаж)

Исторические фото, как на самом деле выглядит война

Уже вторую неделю украинцы не перестают радоваться успехам Вооруженных сил Украины по деоккупации Харьковской, Херсонской и Донецкой областей, однако некоторые при этом забывают, что потери несут обе стороны. И в ходе наступления потери всегда больше, чем при обороне.

Известный фотограф Константин Либеров показал в Instagram репортаж, на котором можно увидеть обратную сторону контрнаступления, — не только победные улыбки и развевающиеся украинские флаги в освобожденных городах, но и изможденные лица людей, которые боролись за всё это.

Либеров 12 сентября съездил с колонной украинских военных в направлении Изюма и показал, какой ценой дается освобождение земель.

"Так смотрится война. То, что кроется за каждой радостной для нас новостью, за каждым вырванным или удержанным сантиметром нашей земли", — подчеркнул фотограф.

Украинские военные идут вперед почти без отдыха

Контрнаступление продолжается, несмотря на погоду

Российская техника успешно используется против самих оккупантов

Посмотрите в эти уставшие светлые лица защитников

Еще один украинизированный трофей

Дети тоже не по годам взрослеют из-за этой войны

Среди прочего, на фото запечатлен раненый военный, — он подорвался и остался живым только благодаря тому, что его авто наехало на мину задним колесом.

Уставшие, изможденные, раненые, - все равно идут вперед

Всем пострадавшим оказывается вся возможная помощь

Побратимы не бросают раненых товарищей

Заметим, что Изюм имел большое стратегическое значение для российских оккупантов, поскольку является крупным логистическим узлом, связывающим Донецкую и Харьковскую область.

Изюм на карте боевых действий 14.09.2022

Город был оккупирован еще в апреле, но 10 сентября после освобождения Балаклеи украинские военные вошли и в Изюм.

В начале контрнаступления враг терял по меньшей мере 400-600 человек в день, однако и ВСУ тоже приходится несладко, хоть и цифры потерь по понятным причинам не оглашаются.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинцев поразила история военного, которого от смерти под Изюмом спасли сложенные в кармане гривны.