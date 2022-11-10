Герои покоятся со всеми почестями: как сейчас выглядит одно из крупнейших кладбищ Киева (репортаж)

Из-за войны свежих могил становится все больше

Кровопролитная война, которая длится в Украине уже девятый месяц, забрала немало жизней, — как россиян, так и украинцев. Пока сложно оценивать все потери, счет идет на десятки, а то и сотни тысяч с обеих сторон.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на одном из крупнейших кладбищ Киева и показал, как украинцы почитают память защитников, которые погибли, обороняя свою землю от российских захватчиков.

Лесное кладбище — самое большое на левом берегу Киева и занимает целых 142 гектара. К сожалению, в последние месяцы могил там заметно прибавилось.

Лесное кладбище на карте Киева

Как можно видеть на свежих снимках, кладбище пополнилось рядами из сотен свежих могил. У них очень разное оформление, некоторые опрятные, но простые, другие же внушительные и гранитные.

Появилось много свежих могил

Могилы выглядят очень ухоженными и опрятными

На них можно увидеть кресты с фотографиями защитников, почти у каждой также стоят флаги, — как государственные, так и "Свободы", и "Азова".

Герои не умирают

Украина помнит каждого, кто отдал жизнь в ее защиту

Как сообщал "Телеграф", ранее на фронте также погиб юный железнодорожник Артем Кикош, — у него остался маленький сын.