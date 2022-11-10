Герои покоятся со всеми почестями: как сейчас выглядит одно из крупнейших кладбищ Киева (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1451
Из-за войны свежих могил становится все больше
Кровопролитная война, которая длится в Украине уже девятый месяц, забрала немало жизней, — как россиян, так и украинцев. Пока сложно оценивать все потери, счет идет на десятки, а то и сотни тысяч с обеих сторон.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на одном из крупнейших кладбищ Киева и показал, как украинцы почитают память защитников, которые погибли, обороняя свою землю от российских захватчиков.
Лесное кладбище — самое большое на левом берегу Киева и занимает целых 142 гектара. К сожалению, в последние месяцы могил там заметно прибавилось.
Как можно видеть на свежих снимках, кладбище пополнилось рядами из сотен свежих могил. У них очень разное оформление, некоторые опрятные, но простые, другие же внушительные и гранитные.
На них можно увидеть кресты с фотографиями защитников, почти у каждой также стоят флаги, — как государственные, так и "Свободы", и "Азова".
Как сообщал "Телеграф", ранее на фронте также погиб юный железнодорожник Артем Кикош, — у него остался маленький сын.