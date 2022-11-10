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Герои покоятся со всеми почестями: как сейчас выглядит одно из крупнейших кладбищ Киева (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сделали фоторепортаж, как выглядит Лесное кладбище в Киеве в ноябре 2022 года Новость обновлена 10 ноября 2022, 13:14
Сделали фоторепортаж, как выглядит Лесное кладбище в Киеве в ноябре 2022 года. Фото telegraf.com.ua

Из-за войны свежих могил становится все больше

Кровопролитная война, которая длится в Украине уже девятый месяц, забрала немало жизней, — как россиян, так и украинцев. Пока сложно оценивать все потери, счет идет на десятки, а то и сотни тысяч с обеих сторон.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на одном из крупнейших кладбищ Киева и показал, как украинцы почитают память защитников, которые погибли, обороняя свою землю от российских захватчиков.

Лесное кладбище — самое большое на левом берегу Киева и занимает целых 142 гектара. К сожалению, в последние месяцы могил там заметно прибавилось.

Лесное кладбище на карте Киева
Лесное кладбище на карте Киева

Как можно видеть на свежих снимках, кладбище пополнилось рядами из сотен свежих могил. У них очень разное оформление, некоторые опрятные, но простые, другие же внушительные и гранитные.

Погибшие украинские военные на Лесном кладбище в Киеве ноябрь 2022
Появилось много свежих могил
Погибшие украинские военные на Лесном кладбище в Киеве ноябрь 2022
Могилы выглядят очень ухоженными и опрятными

На них можно увидеть кресты с фотографиями защитников, почти у каждой также стоят флаги, — как государственные, так и "Свободы", и "Азова".

Лесное кладбище Киев ноябрь 2022 - Как похоронили украинских военных
Герои не умирают
Лесное кладбище Киев ноябрь 2022 - Как похоронили украинских военных
Украина помнит каждого, кто отдал жизнь в ее защиту
Лесное кладбище Киев ноябрь 2022 - Как похоронили украинских военных

Как сообщал "Телеграф", ранее на фронте также погиб юный железнодорожник Артем Кикош, — у него остался маленький сын.

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#Киев #Военные #Погибшие #Кладбище #Репортаж #ВСУ