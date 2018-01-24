Подборка фото одних из самых красивых француженок, от которых так и веет женственностью.

Подборка фото одних из самых красивых француженок, от которых так и веет женственностью. Известные французские актрисы прошлого и современности, певицы, модели, а так же победительницы национальных конкурсов красоты. Как говорят сами французы: "Красота может быть разной" и, действительно типажи француженок на столько разнообразны и интересны, что диву даешься их кардинальной непохожести друг на друга. Но главным критерием красоты все же французы считают натуральность, непринужденность и огонь в глазах.