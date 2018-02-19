Парень из Литвы едва не погиб в ДТП, после чего провел лучший год в своей жизни.

Литовец Джейкоб Люкайтис за 2017 год сумел взобраться на Эверест, пожить в трущобах Мумбаи, посмотреть на закат с крыши небоскрёбов в Дубае и сделать множество других вещей, о которых многие только мечтают. Всё дело в том, что год назад Джейкоб попал в автомобильную аварию, которая заставила парня задуматься о хрупкости собственной жизни и начать менять её. Сегодня Джейкоб Люкайтис постепенно превращается из рядового путешественника в преуспевающего блогера. Его страница в инстаграме имеет более 16 тысяч подписчиков, а фотографии из поездок становятся всё более захватывающими. Но чуть больше года назад Джейкоб не был уверен, что в своей жизни ему удастся сделать хотя бы ещё одно фото.