Щенок Евфрат относится к новой породе американский молосс и уже достиг невероятных размеров: его высота - 1,8 метра, а вес - 80 кг.

Знакомьтесь, это Евфрат - самый большой в мире щенок, которому всего 9 месяцев от роду. Хозяин собаки, 41-летний Джаред Хоузер, говорит, что его питомец является ближайшим генетическим потомком месопотамского молосса. Евфрат относится к новой породе американский молосс и уже достиг невероятных размеров: его высота - 1,8 метра, а вес - 80 кг. Щенку достаточно всего лишь повилять хвостом, чтобы сбить с ног взрослого человека.