В топе представлены как телеведущие, которые в настоящий момент ведут программы на ТВ, так и те, кто закончил свою карьеру.

В этом фотосборнике представлены самые красивые телеведущие новостных, спортивных и информационно-развлекательных программ со всего мира. Конечно, сложно учитывать все заслуги и таланты девушек в сфере телевидения, но их мегапопулярность неоспорима. Помимо внешних данных и фотогеничности, учитывалась также манера держаться в кадре. В топе представлены как телеведущие, которые в настоящий момент ведут программы на ТВ, так и те, кто закончил свою карьеру.