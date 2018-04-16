С развитием высоких технологий виртуальная реальность занимает все более прочное место в нашей жизни, в том числе и сексуальной.

Японская киноиндустрия снимает фильмы для взрослых с элементами виртуальной реальности. В киностудии, расположенной в Токио, режиссер Таро Камбе снимает свой первый фильм с использованием технологии виртуальной реальности для создания «полноценного опыта присутствия», сообщает Reuters. «Я снял сотни фильмов для взрослых, но это был мой первый фильм с использованием передовых технологий», - сказал 39-летний режиссер.