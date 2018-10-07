В этом посте собраны фотографии завтраков в отелях с шикарным видом со всего мира.

Что для большинства из нас завтрак? Рутинный утренний приём пищи, которые многие даже умудряются пропускать, ведь можно опоздать на работу. А между тем, завтрак может быть по-настоящему роскошным. Хотели бы вы позавтракать свежезаваренным кофе с круассанами, глядя на Эйфелеву башню? Или есть яичницу с беконом, созерцая Центральный парк Нью-Йорка? В этом посте мы собрали фотографии завтраков в отелях с шикарным видом со всего мира.