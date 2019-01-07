Красота морских глубин в черно-белых оттенках: Вы будете в восторге

Мексиканский антрополог и фотограф Ануар Патхане Флорюк (Anuar Patjane Floriuk) создал серию захватывающих фотографий подводного мира под названием "Подводное королевство" (Underwater Realm).