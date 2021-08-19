Состав участников пиар-проекта Зеленского под названием "Крымская платформа" – это провал - Волошин

Автор
В. Неплохой
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Состав участников пиар-проекта Зеленского под названием "Крымская платформа" – это провал - Волошин Новость обновлена 19 августа 2021, 21:50
Владимир Зеленский

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин расценивает заявленный состав участников платформы "Крымская платформа" как провал проекта президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Думаю, любой, кто хоть немного ориентируется в международных отношениях, понимает, что такой состав участников пиар-проекта Зеленского под названием "Крымская платформа" — это провал. Объясняю по пунктам.

1. Они сами назвали мероприятие не форумом, не конференцией, а саммитом, что означает встречу глав государств и правительств (причем реальных décision-makers, с точки зрения политического устройства соответствующих стран: на саммиты ЕС или НАТО президенты Венгрии (много ли людей в Украине знает там кого-то, кроме Орбана) или Словении не ездят). Но даже если отбросить эту существенную оговорку, глав государств и правительств будет 14.

2. Можно было бы иметь лишь поверхностные знания о дипломатии, чтоб еще год назад назвать список стран, которые в силу своего отношения к России и внутриполитических задач рады будут отправить в Киев делегацию самого высокого уровня. Причем даже по более сложной теме, чем всеми в мире признаваемый как часть Украины Крым. Я, например, сходу называл Польшу, страны Балтии, Грузию, Молдову, Румынию, Великобританию, Канаду, США. Ошибся: последние четыре присылают делегации совсем не того уровня. Особенно удивили Канада и Великобритания (после инцидента с Defender!). Здесь нужно разбираться, что у организаторов пошло не так.

3. Не приезжает Эрдоган, под которого вся эта площадка во многом изначально и конструировалась. У меня сомнений не было в его участии. Но, видимо, отношения с Москвой оказались важнее. А ведь на Турцию (как и на Британию) в последний год у Зеленского разве что не молились, пуская турецкие компании в строительство дорог, оборонку и т. д. Причем именно турецкий акцент этого мероприятия во многом определил отсутствие на нем представителей Греции и Кипра, для которых Турция такой же нарушитель их территориальной целостности, как Россия для Украины.

4. Смотрим на расширение круга поддержки Украины в крымском вопросе за пределы политического Запада — катастрофа. Уже в 2014-м на Генассамблее ООН резолюцию по Крыму поддержали более 100 стран. Ревниво отстаивающий свою территориальную целостность Китай не представлен даже на уровне посла. Такая же ситуация и с не так тесно сотрудничающими с Россией Саудовской Аравией, Египтом, Бразилией, ЮАР. В целом из "Большой семерки" на уровне глав государств и правительств никого. Также и с "Большой двадцаткой". Как нам помогут вернуть Крым Эстония или Словения — вопрос риторический. Не представлены даже столь дорогие сердцу Зеленского ближневосточные монархии — ОАЭ, Катар. Весь исламский мир будет представлять только министр иностранных дел Турции.

5. Про представительство США уже все сказано.

Какой совместный документ могут одобрить президент Польши и посол Австралии? Как их без нарушений протокола даже усадить за один стол? Чем такое собрание группки профессиональных русофобов и примкнувших к ним глав дипломатических ведомств ряда западных стран удивит Кремль?

В общем, понимаю, что сил и средств было потрачено много. И вина в итоге не исполнителей, а фанатов гигантомании на Банковой, которые на все смотрят с точки зрения формы, а не содержания", — написал Волошин.

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