Эксперт объяснил, как Зеленский "делом Медведчука" загоняет себя в тупик

Автор
В. Неплохой
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Эксперт объяснил, как Зеленский "делом Медведчука" загоняет себя в тупик Новость обновлена 20 августа 2021, 16:51

Ситуация вокруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука подтвердила в глазах избирателей мнение, что "не всё хорошо в нашем королевстве", и что-то происходит не так.

Об этом заявил 19 августа в эфире телеканала "Перший Незалежный" политический эксперт Юрий Корольчук.

Эксперт считает "ненормальным", когда есть оппозиционная политическая сила, в отношении лидера которой так и не были предоставлены в суде хоть какие-то обоснованные обвинения."Судья не мог выжать из прокуроров, за что Медведчука сажать в тюрьму, потому что они требовали именно содержание политика в СИЗО… Но и домашний арест — это тоже плохо, поскольку ограничивает Виктора Медведчука как народного депутата Украины и лидера политической силы в его законных правах. Возможно, в партии "Слуга народа" ожидали, что политические преследования снизят рейтинг ОПЗЖ, но этого не произошло", — указал политолог.

В контексте преследования оппозиции Корольчук оценил перспективы добровольной отставки со своего поста президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский — не Кравчук, сам в отставку не подаст. При этом президент не может претендовать на роль авторитарного лидера, потому что для этого очень много комплексных вопросов нужно взять на себя. С этой позиции ему было бы логичнее вернуться в конструктивное русло и договариваться с оппозиционными силами", — считает он.

Что касается перспектив рассмотрения "дела Медведчука", прогнозирует эксперт, можно ожидать, что суд проведет анализ конкретных предоставленных материалов, в соответствии с которыми будет приниматься решение, сможет ли Медведчук вернуться в Верховную Раду и продолжить свою политическую деятельность.

"Владимир Зеленский "делом Медведчука" загоняет себя в тупик, потому что создает образ человека, который нарушает все нормативно-правовые нормы. В данном случае это касается политической силы ОПЗЖ, которая может заменить "Слугу народа" в будущем", — резюмировал Корольчук

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