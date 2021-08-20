Власть давит на оппозицию, чтобы убрать Медведчука с политического поля, но он продолжает борьбу

Автор
В. Неплохой
Дата публикации
Автор
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Власть давит на оппозицию, чтобы убрать Медведчука с политического поля, но он продолжает борьбу Новость обновлена 20 августа 2021, 17:37

Давление на оппозицию продолжается.

Несмотря на попытки власти устранить лидера оппозиции с политического поля — Виктор Медведчук продолжает борьбу. Европейский суд по правам человека открыл производство по иску Виктора Медведчука против Украины. Поэтому уже вскоре суд в приоритетном порядке рассмотрит вопрос незаконного содержания оппозиционного политика под домашним арестом. По словам политиков, это может стать поводом для отставки генпрокурора и импичмента президента.

"Дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и другие грубые нарушения его основных прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства. Похоже, Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора, председателя СБУ и начала импичмента президента", — сказал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

Интересно, что действительно, ЕСПЧ может рассмотреть дело против Виктора Медведчука гораздо быстрее украинского суда. Недавно директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Национальное антикоррупционное бюро так и не получило никаких записей, на которых якобы Виктор Медведчук обсуждает передачу ему части магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление". Речь о тех же записях, за которые президент Владимир Зеленский наградил экспертов СБУ. Эти выводы относительно записей и легли в основу обвинения против оппозиционного политика. Однако никаких записей не было представлено в суде.

Поэтому, эксперты и настаивают — ЕСПЧ примет решение в пользу лидера оппозиции, а тогда все ответственные за незаконные решения по его уголовному делу будут наказаны.

"ЕСПЧ уже начал дело о политическом преследовании Медведчука. Дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и другие грубые нарушения его основных прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства … И вот когда Европейский суд признает, что политика преследовали незаконно, судей, принимавших незаконные решения, никто в Европе принимать не будет. Депортация в Украину и колония. Потому что власть "зеленых" вскоре упадет. А власть следующая будет расследовать деятельность Зеленского, Ермака и их ручных собак", — говорит Ковальчук.

Но, несмотря на такие неутешительные перспективы, судьи и дальше выполняют прихоти власти. Адвокат Ростислав Попович объясняет, что дело против лидера оппозиции обречено на провал, ведь у следствия нет никаких доказательств.

Эксперты уверены, что служители Фемиды должны стать на сторону закона, а не удовлетворять прихоти власти. Кроме того, не следует забывать и о том, что Медведчук является народным депутатом, и уже осенью должен приступить к своим обязанностям.

Однопартиец Илья Кива сетует, мол, СБУ под руководством ОП пытается уничтожить инакомыслие, которой и является оппозиция во главе с лидером.

Согласен с этим мнением и сам Виктор Медведчук. Говорит, что борьба с главной оппозиционной партией страны началась сразу после прихода нового гаранта к власти.

"Борьба за власть с нашей партией и с руководством партии началась сразу же после того, как президент вступил в свою должность. Хочу напомнить общеизвестный факт: в августе 2019 президент Зеленский в одном из своих интервью очень пространно говорил о том, что нас всех ожидает, анонсировал, — нашумевшая история с очень плохим концом. При этом он говорил об "Оппозиционной партии — За жизнь", об оппозиционных каналах, которые, как следствие через два года были закрыты, это 112, ЗИК и НьюзВан. И при этом он говорил лично о Медведчуке. Более того, в ноябре 19-го года СМИ со ссылкой на свои источники в органах СБУ опубликовали так называемый план дискредитации партии и нардепов фракции "ОПЗЖ" в парламенте.

Соответствующий план предусматривал не только действие непосредственно представителей СБУ он еще предусматривал привлечение национал-радикальных группировок. Перечислены были организации, такие как Национальный корпус Азов, С14 и другие, которые должны были в организованном порядке противодействовать "Оппозиционные платформе — За жизнь".

За период 19-20 года было 80 нападений, более 80 нападений на наши региональные организации и ячейки, на центральный штаб, с сопровождением нападений и причинение телесных повреждений. Поджогами, использованием файеров, нарушение других норм жизни и норм, связанных с жизнью и здоровьям людей", — сказал народный депутат, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

Напомним, апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского райсуда о продлении круглосуточного домашнего ареста для лидера оппозиции Виктора Медведчука до 7 сентября. И это несмотря на то, что прокуратура так и не предоставила надлежащих доказательств, не обосновала риски влияния на ход досудебного расследования со стороны обвиняемого. Это еще раз доказывает, что в деле Виктора Медведчука главный аргумент для судей — это указания власти, а не законы.

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