Интерпол не будет объявлять Козака в розыск, потому что дорожит своей репутацией, в отличие от правоохранительной системы Украины, - Шабовта

Автор
В. Неплохой
Дата публикации
Автор
30
Интерпол не будет объявлять Козака в розыск, потому что дорожит своей репутацией, в отличие от правоохранительной системы Украины, - Шабовта Новость обновлена 20 августа 2021, 17:39

Интерпол не будет объявлять народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака в международный розыск, потому что дорожит своей репутацией, в отличие от украинской правоохранительной системы.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

"По поводу Козака, я разделяю уверенность в том, что вряд ли он будет принят как материал, для работы дальнейшей Интерпола. Тем более, что нужно понимать, что Интерпол, в отличии от наших правоохранительной системы, очень дорожит своим именем и строгим соблюдений своих уставных норм", — пояснил Шабовта.

Эксперт подчеркнул, что Интерпол создан, для координации международных действий по борьбе с серьезными уголовными злодеяниями, которые имеют международный характер и несут угрозу для многих государств, членов организации.

"А заниматься каким-то политическими интригами, грязью… Неужели наши правоохранители наивно полагают, что Интерпол не мониторит ту же подачу документов в Европейский суд по защите прав человека, для них это маркеры того, что для них это политические вопросы и соваться Интерполу туда совсем невыгодно и не к чему", — отметил эксперт. 

Как стало известно, Офис генерального прокурора под надуманным предлогом хочет объявить в международный розыск народного депутата, члена политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака.

Руководитель профсоюза производственников, предпринимателей и трудовых мигрантов Наталья Землянская, в свою очередь, комментируя вопрос об объявлении в международный розыск народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тараса Козака, заявила, что власть, преследуя оппозицию, пытается оказать персональное давление, но оппозиционные силы набирают обороты, потому что люди видят, что происходит на самом деле.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд ее отклонил, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Здоровье
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Планы министра Ляшко по вакцинации украинцев срываются: в Минздраве рассказали, сколько уже сделали прививок
Дата публикации
Категория
Доллар дальше будет дорожать: что будет с курсом валют до конца года
Доллар дальше будет дорожать: что будет с курсом валют до конца года
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине - количество заболевших в день продолжает расти
Коронавирус в Украине - количество заболевших в день продолжает расти
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан