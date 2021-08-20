За политические репрессии против Виктора Медведчука и Тараса Козака придется отвечать перед законом! - ОПЗЖ

Автор
В. Неплохой
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Автор
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За политические репрессии против Виктора Медведчука и Тараса Козака придется отвечать перед законом! - ОПЗЖ Новость обновлена 20 августа 2021, 19:14

В партии сделали новое заявление

Сегодня Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выпустила специальное видео-обращение. Поводом к такому "перфомансу" стало не вскрытие схем по разворовыванию миллиардов бюджетных денег на так называемой большой стройке и не раскрытие казнокрадства нынешних чиновников. На это у прокуратуры нет политического заказа. Генеральный прокурор возникла, чтобы заявить о завершении досудебного расследования в отношении двух оппозиционных народных депутатов – Виктора Медведчука и Тараса Козака, говорится в обращении на сайте ОПЗЖ.

В своем обращении Ирина Венедиктова просто повторила всё те же сфабрикованные и уже опровергнутые в ходе предварительных судебный слушаний обвинения. Этим она в который раз подтвердила политический характер процесса над оппозиционерами.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что единственной целью всего инспирированного властью процесса против членов нашей партии Виктора Медведчука и Тараса Козака является запугивание оппозиции. На фоне кризиса доверия граждан к президенту и партии власти Зе-команда выбрала репрессии как единственный способ борьбы с политическими оппонентами.

Мы заявляем о полной поддержке наших однопартийцев и решимости продолжать борьбу с властью всеми законными методами. Наша политическая сила продолжит отстаивать интересы украинских граждан и наших однопартийцев в парламенте и в судах. Мы не отступим перед угрозами и давлением. А исполнителям и заказчикам политических репрессий против Виктора Медведчука и Тараса Козака придется отвечать перед законом и перед украинским народом.

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