Скидан: Венедиктова в своем обращении обманула общественность - досудебное следствие не было закончено, доказательства не подтверждают вины Медведчука и Козака

Автор
В. Неплохой
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Скидан: Венедиктова в своем обращении обманула общественность - досудебное следствие не было закончено, доказательства не подтверждают вины Медведчука и Козака Новость обновлена 22 августа 2021, 18:35

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обманула общественность, заявив о завершении досудебного следствия в деле народного депутата, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. 

Такое заявление сделал адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Евгений Скидан.

"Генеральний прокурор, когда делала свое заявление на своей страничке в Facebook, она не только обманула все наше общество в том, что досудебное следствие окончено и стороной обвинения собраны доказательства вины обвиняемых народных депутатов, подозреваемых народных депутатов Козака и Медведчука, она еще и обманула в том, что собранные доказательства подтверждают их вину", — указал правозащитник.

Также он подчеркнул, что в ходе этого досудебного расследования права защиты нарушались постоянно.

"Самый яркий пример этого то, что в подозрении, которое предъявлено Медведчуку и Козаку фигурирует эпизод с так называемой секретной частью. Сторона защиты уверена в том, что никакого эпизода секретной части нету. А если они и есть, то там будут пересылки какой-то информации, которую легко найти в интернете, которую вы можете найти, любой ребенок ее может найти. Вы можете ее пересылать друг другу и кто угодно ее может друг другу пересылать", — заявил Скидан.

"Более того, все негласные следственные действия, которые проводились, мы уверены в том, что они все, все до одного, были проведены незаконно. 

Кроме этого, экспертизы, которые были проведены в данном деле, они не доказывают вину Виктора Медведчука, они показывают обратное — что это явная фальсификация и никакого отношения к целям и задачам уголовного процесса это обвинение не имеет", — подчеркнул адвокат.

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского

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