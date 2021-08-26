Медведчук: Судебную власть пытаются уничтожить как независимую власть в стране

По мнению народного депутата, внутреннее давление в стране создают действия президента и его команды

В Украине судебную власть, как независимую власть в стране, пытаются уничтожить. Об этом в интервью "Першому Незалежному" заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"На судебную власть, как на самостоятельную ветвь власти, сегодня осуществляется давление — как внутреннее, так и внешнее", — отметил Медведчук.

Политик добавил, что внутреннее давление создают действия президента и его команды при власти.

"Это начиналось с того, что власть захотела сократить представительство в Верховном суде с 200 до 100 членов суда. После того была попытка вообще закрыть, не ошибаюсь в термине, закрыть Конституционный суд, то есть прекратить полномочия членов Конституционного суда. И был законопроект внесен, который, к счастью, не рассмотрен и был отозван президентом после разъяснения Венецианской комиссии и после позиций международного сообщества. После этого была попытка закрыть и внесен законопроект о прекращении действия Киевского окружного административного суда", — напомнил оппозиционный политик.

Медведчук подчеркнул, что это и есть те незаконные действия, направленные против отдельной ветви власти.

"Есть три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Судебную пытаются уничтожить, потому что она может оказывать влияние и на исполнительную, и на законодательную. Исполнительная в руках команды Зеленского полностью, законодательная тоже в его руках, потому что монобольшинство в парламенте реализует ту политику, которая диктуется сегодня органами власти. Осталась судебная. Как она может быть независимой?" — задался вопросом Виктор Медведчук.

Также оппозиционный политик отметил, что именно для этого вносится изменение в закон о высшей квалификационной комиссии судей, о высшем совете правосудия.

"Судебная власть сегодня попадает в клише. С одной стороны — внутреннего административного ресурса воздействия власти, а с другой стороны — со стороны внешнего фактора, который сегодня реализуется в Украине в виде внешнего управления. И вот эти атаки на судебную власть тоже многое объясняют, в том числе и в вопросах того уголовного дела, по которому я незаконно являюсь преследуемым и подозреваемым, при отсутствии каких-либо доказательств идет давление на судебную власть, чтобы все оставалось в угоду этой власти. Поэтому остается одно: только борьба", — резюмировал Медведчук.