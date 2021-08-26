Медведчук: В Украине идет борьба с инакомыслием, происходит внесудебная расправа над СМИ

Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявил, что в стране происходит узурпация власти

В Украине в настоящее время идет борьба с инакомыслием, а также происходит внесудебная расправа над СМИ. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Перший Незалежний".

"Когда идут политические репрессии, когда идут политически мотивированные действия, направленные на узурпацию власти в стране, когда введена внесудебная расправа с гражданами, независимыми СМИ, закрываются каналы, идет борьба с инакомыслием. Если мы это не защитим, если мы не восстановим эти права, если мы не восстановим экономику построением разновекторной экономики с учетом моста между Европой и Россией, восстановление экономики и экономических отношений с Россией, с другими странами, в первую очередь со странами Тихоокеанского, азиатского региона, где наша продукция является наиболее конкурентоспособной, где эта конкурентоспособность поможет восстановить нашу экономику, так как это основа всего. Если мы не сделаем справедливой социальную сферу, если мы не поможем нашим людям в вопросах медицины, образования, социальных выплат, то страна Украина, как страна, счастливая для своих людей, как страна успешная, существовать не может. И это главное, на мой взгляд, и стратегическое, что надо сделать в будущем, анализируя то, что произошло, анализируя то, что имеет место сегодня, — заявил Виктор Медведчук.

Вместе с тем оппозиционный политик подчеркнул: "Мы должны задуматься и принять правильные рецепты действий для построения будущего, чтобы Украина стала успешной страной".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

20 августа секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил по итогам заседания ведомства о введении санкций против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний — издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги и еще нескольких человек. Данилов заявил, что они якобы занимались "противоправной деятельностью на территории Украины". Под угрозой закрытия также пребывает канал "Наш".