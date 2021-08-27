Медведчук: Установление мира на Донбассе - это то, что необходимо стране для ее дальнейшего развития

Установление мира на Донбассе — это то, что необходимо стране для ее дальнейшего развития. Об этом в интервью телеканалу "Перший Незалежний" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, отвечая на вопрос, может ли перед президентом Владимиром Зеленским прозвучать жесткий ультиматум: либо вы выполняете Минские соглашения, либо…

"Наша власть обязана видеть будущее только в одном контексте — возвращения Донбасса в Украину и Украины на Донбасс… Потому что мир на Донбассе — это актуальная тема номер один во всех социологических исследованиях. Значит, люди хотят мира, люди понимают, что неустановление мира — это отражение на их жизни, на их уровне доходов, на экономике Украины, на реализации социальной сферы. Мир — это то, что необходимо сегодня стране для ее дальнейшего развития. И если в этом контексте нет осознания со стороны власти, то это самая большая стратегическая ошибка, которая, естественно, повлияет на состояние дел сегодня в стране и, естественно, будет влиять на дальнейшее развитие в стране", — отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что, по его мнению, действующая власть сейчас делает все, чтобы возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс не состоялось.

"Но возникает вопрос, а что же делает власть для того, чтобы этот процесс не просто был реализован, а хотя бы был запущен? А он же даже не запущен, кроме пустых обещаний и кроме, наоборот, действий, которые направлены против этого процесса. Это действия, связанные с тем внедрением и реализацией закона об украинском языке как государственном, фактически, это закон о запрете и дискриминации русского языка. А на каком языке говорят на неконтролируемых территориях граждане Украины, в Донецке и в Луганске? Это движение по пути в НАТО, принятие стандартов в НАТО, построение учебных центров, а в будущем, видимо, желание построения военных баз НАТО. А как относятся жители эти регионов неконтролируемых к НАТО? А каким образом относятся к единственной канонической Украинской православной церкви на Донбассе и как относится сегодняшняя власть? Особенно это связано и актуализировано с приездом патриарха Варфоломея на празднование 30-летия независимости. Так что это? Это действия умышленные, которые направлены не на поиск пути общности интересов, общего знаменателя того, что может нас сблизить и может сделать реальной политику того, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс, а наоборот, выстраивается условная идеологическая стена между Украиной и неконтролируемыми территориями. Разве это не так? Ведь по факту другой оценки дать сегодня нельзя", — сказал он.

Напомним, 23 августа на сайте "Оппозиционной платформы — За жизнь" вышла статья "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" авторства председателя Политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука. В ней он среди прочего пишет, что президент Владимир Зеленский высокомерно заявляет, что Донбасс без Украины развиваться не будет, но будет ли он развиваться с Украиной, которая является единственной страной постсоветского пространства, за 30 лет независимости так и не вышедшей на экономический уровень конца 1980-х и начала 1990-х годов? Это такой же вопрос, по мнению лидера оппозиции.