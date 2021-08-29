Медведчук: Зеленский заигрывает с национал-радикалами, но они его не поддержат ни в настоящем, ни в будущем

Национал-радикалы никогда не поддержат Зеленского — Медведчук

Президент Украины Владимир Зеленский заигрывает с национал-радикалами. Тем не менее они не поддержат его ни сейчас, ни в будущем. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Власть, которая ориентируется на внешние источники подачи команд, власть, которая не думает о собственных гражданах, власть, которая действует не в интересах своих граждан, она не может улучшить ситуацию в стране, потому происходит и то, что вы видели на кардах, связанных с Порошенко. Порошенко — мой политический оппонент. Я никогда его не поддерживал и не собираюсь это делать. Но те методы, которые применяются к представителю оппозиции, свидетельствуют о том, что собой представляет власть. А она, получается, не представляет собой ничего, потому что правоохранительные органы могут возбуждать незаконно уголовные дела, могут их фабриковать, могут закрывать рот оппозиции и СМИ, но не могут навести порядок на улицах", — сказал он.

По его словам, "несмотря на то что Зеленский и его команда постоянно заигрывают с этой властью, пытаются получить хоть какие-то дивиденды, зная, осознавая то, что этого никогда не произойдет".

"Национал-демократы, национал-радикалы никогда не поддержат ни в настоящем, ни в будущем времени Зеленского. И если он этого не понимает, то это еще хуже, чем то, если он это осознает и надеется на то, что эта ситуация для него может измениться", — добавил Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Кроме этого, 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. Также СНБО ввел санкции против Анатолия и Ольги Шарий. Накануне Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что подаст иск об аннулировании лицензии канала "НАШ". Причина – выступление в его эфире лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко, который якобы произносил разжигающие вражду фразы.