Медведчук: Суд по моему делу находится в полной зависимости и под влиянием власти, ожидать справедливого решения не приходится

Народный депутат заявил, что процессуальные нарушения в деле против него продолжаются и делаются они массово

Судьи по делу председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука целиком находится под влиянием и в полной зависимости нынешней власти в лице президента Владимира Зеленского. Поэтому ожидать справедливого решения не приходится. Об этом журналистам перед началом заседания Печерского райсуда заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что все происходящее — целенаправленная деятельность со стороны власти с использованием ресурса правоохранительной системы Украины по незаконному уголовному преследованию.

"Процессуальные нарушения продолжаются, причем делаются они массово, особенно накануне сегодняшнего судебного заседания, которое ознаменовалось тем, что за несколько дней до этого судебного заседания было оглашено о завершении судебного следствия, несмотря на то, что сроки его продлены до середины ноября текущего года. Сделано это было все в угоду и в ознаменование, для того, чтобы продемонстрировать к празднику Дня Независимости "огромную, объемную", а я называю работу по незаконному уголовному преследованию со стороны прокуратуры и органов следствия. И вот сегодня будет рассматриваться в очередной раз ходатайство о продлении меры пресечения, более того, которое составлено с нарушением закона, которое, на мой взгляд и с точки зрения защиты, которая защищает меня, является таким, которое не может быть удовлетворено, но суд его рассматривает. И мы понимаем сегодня о том, что суд находится в полной зависимости и под влиянием власти, и поэтому говорить и ожидать справедливого решения фактически не приходится. Но это не означает, что кто-то опустил руки. Борьба будет продолжаться, мы боремся за закон, за соблюдение Конституции, за то, чтобы правда восторжествовала. В том числе это будет происходить и в сегодняшнем судебном заседании. Ну, а дальше – как решит суд. Естественно, что в случае неудовлетворения решением суда мы будем его обжаловать в апелляционном порядке и будем продолжать борьбу, направленную на то, чтобы противостоять незаконному уголовному преследованию и фабрикации уголовного дела… моего коллеги Тараса Козака", — подчеркнул Медведчук.

Напомним, сегодня, 2 сентября, Печерский райсуд Киева рассматривает в ходе своего заседания ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.