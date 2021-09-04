Медведчук о незаконном решении суда о продлении меры пресечения: Дело против меня сфальсифицировано СБУ и ГБР, а завершение следствия приурочено ко Дню Независимости

Дело против меня сфальсифицировано СБУ и ГБР, а завершение следствия было приурочено ко Дню Независимости. Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь", народный депутат Виктор Медведчук сообщил в эфире "Першого Незалежного", комментируя незаконное решение Печерского районного суда о продлении сроков меры пресечения в виде содержания под домашним арестом.

"То есть, то, что сегодня выстраивается в стране диктатура. То, что идут массовые злоупотребления и преступные действия со стороны власти, это лишнее подтверждение, в том числе, и того, что сегодня происходило здесь. А начиналось оно с того, что дело было сфальсифицировано Службой безопасности Украины незаконно, незаконно потому, что СБУ и ее следователи не имели права расследовать это дело, потом оно было передано в ГБР. Потом прокуратура сфальсифицировала документы, которые направлены сюда, и завершение досудебного следствия было приурочено как раз к Дню Независимости. Генеральный прокурор отчитался, что следствие завершено, открыты материалы для ознакомления защите и подозреваемым, и тем самым продекларировала в лучших советских традициях окончание и завершение следствия", — заявил Виктор Медведчук.

Напомним, в среду, 2 сентября, Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.