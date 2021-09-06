Власть применяет к Медведчуку меры, которые за гранью не только здравого смысла, но и прав и свобод человека, – Якубин

По словам политолога, за все время досудебного расследования прокуроры так и не смогли представить доказательства предъявляемых Медведчуку обвинений

Очередное продление домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку лишний раз доказывает, что власть не знает, как дальше поступить с этим делом, поэтому всячески старается его затянуть.

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказал политолог Алексей Якубин.

Эксперт подчеркнул, что за все время досудебного расследования прокуроры так и не смогли представить доказательства предъявляемых Медведчуку обвинений.

"Заметьте, дело до сих пор находится на досудебном этапе, в данном случае мы говорим о продлении меры пресечения в привязке к досудебному этапу. Потому что власть сейчас выбрала стратегию затягивания дела по сути. И мы знаем почему. Это связано с тем, что по тем обвинениям, которые звучат со стороны обвинения, у них нет доказательств", – сказал Якубин.

Также он добавил, что все, кто наблюдает за процессом, могли увидеть и процедурные нарушения, и странные материалы дела, а это говорит о том, что власть "заигралась".

"Был же расчет, еще перед самым первым избранием меры пресечения, что Виктора Медведчука не будет в стране, что он уедет из Украины, и вот этого всего мы просто не увидим", – напомнил политолог.

В заключение Алексей Якубин констатировал, что к представителю ключевой оппозиционной силы в стране можно относиться по-разному, но "выдумывать вещи, которые за гранью здравого смысла, за гранью прав и свобод человека", а также безосновательно закрывать его под домашним арестом "просто немыслимо".

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.