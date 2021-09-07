Ведущие азиатские СМИ детально освещают иск лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука в ЕСПЧ против украинского правительства

Народный депутат Виктор Медведчук, глава политического совета украинской оппозиционной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", подал второй иск против правительства Украины в Европейский суд по правам человека со ссылкой на нарушение его прав на защиту, справедливость и личную свободу, заявил в четверг депутат Ренат Кузьмин. Дело украинского оппозиционного политика детально освещается в азиатских СМИ. Материалы уже вышли в UrduPoint, Pakistan Point, The News Glory.

"Медведчук подал первый иск в июне, заявив, что уголовное преследование против него, инициированное украинскими властями, было политически мотивированным. Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ. Первый, как известно, принят Европейским судом и в ближайшее время может быть рассмотрен в приоритетном порядке. На этот раз (иск — ред.) касается грубого нарушения права на защиту, права на правосудие и личной свободы", — сказал Кузьмин.

Журналисты отмечают, что 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчук, сторонник сближения с Россией, подозревается в государственной измене и хищениях. Через два дня киевский суд поместил политика под домашний арест. Медведчук не признал себя виновным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.