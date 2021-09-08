Американские СМИ: Лидер украинской оппозиции Медведчук обвинил президента Зеленского в скатывании к диктатуре

Лидер украинской оппозиции, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обвинил президента Владимира Зеленского в скатывании к диктатуре в связи с незаконным запретом в стране ряда средств массовой информации, в том числе телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний".

В частности, об этом говорится в публикации американского издания Тhen24.

"Оппозиционный политик Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в скатывании к диктатуре. Он подчеркнул, что "многие главы государств в Европе хранят молчание, в то время как свобода выражения мнений является одной из основных свобод, гарантированных во всем мире и находящейся в центре всеобщего внимания", — отмечается в материале.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. Также СНБО ввел санкции против Анатолия и Ольги Шарий.

Накануне Нацрада заявила, что подаст иск об аннулировании лицензии канала НАШ. Причина – выступление в его эфире лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко, который якобы говорил разжигающие вражду фразы.

23 августа сотни журналистов закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы". Власть натравила на журналистов полицию и нацгвардию.

30 августа журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZiK, а также "Першого Незалежного", представители "Страна.ua" и Sharij.net, совместно с Фондом защиты свободы слова провели многочисленную акцию под стенами посольства США, чтобы во время встречи с президентом Украины Зеленским президент США Джозеф Байден понимал, с кем именно он ведет переговоры, — с человеком, который закрыл оппозиционные СМИ в своей стране.