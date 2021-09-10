Якубин: В европейском политикуме уже начали реагировать на ситуацию с Медведчуком и со свободой слова в Украине

Информация об уголовном преследовании председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и о внесудебных санкциях, которые вводятся украинской властью, все шире распространяется по миру. Причем как на уровне отдельных публикаций в ведущих СМИ, так и в политическом сообществе западных стран.

Об этом в эфире телеканала "Перший незалежний" сказал политолог Алексей Якубин, сообщает Голос юа.

Эксперт подчеркнул, что пока еще действующая власть делает вид, что не замечает негативную реакцию на свои действия со стороны Европы и Запада, но это временное явление.

"Власть делает вид, что нет мониторингового отчета по правам человека Организации Объединенных Наций, нет письма президента Freedom House к Джо Байдену, нет приезда французских сенаторов сюда (в Украину. – Ред.). Когда власть хочет, она пытается сделать вид, что ей иностранные структуры не указ. А вот когда есть социально-непопулярные решения, власть прикрываться международными структурами, мол, это не мы, это они, мы не хотели, но нам руки выкручивают и так далее", – сказал Якубин.

Политолог уверен, что уже в ближайшее время мы увидим изменения в отношении к Украине со стороны как официального Парижа, так и Евросоюза в целом.

"Конечно, мы не услышим, что все, мы Украину не поддерживаем, но на уровне контактов, на уровне сигналов, которые будут идти непублично французский МИД, французская дипмиссия в Украине, они определенным образом будут изменять подход к Украине, и это касается в целом и Евросоюза", – считает Алексей Якубин.

В заключение он добавил, что нельзя надеяться только на то, что, Запад решит все проблемы со свободой слова и нарушением прав человека в Украине, так как это вопрос, в том числе и к украинскому народу.

Напомним, что 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении расследования по обвинению Медведчука в государственной измене.

31 августа Виктору Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца так как, по мнению прокурора, политик в ходе ознакомления с материалами уголовного производства может их уничтожить.

2 сентября суд удовлетворил требование стоны обвинения, оставив Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Комментируя это решение, лидер ОПЗЖ подчеркнул, что оно было вполне ожидаемым, потому что в Украине судебная система полностью зависит от власти, которая, используя админресурс, влияет на судей и таким образом борется с оппозицией. Кроме того, как профессиональный юрист с огромным опытом Виктор Медведчук убежден: ответственность за происходящее лежит, прежде всего, на власти, а не на судах и судебной системе в целом, которая сегодня просто уничтожается Президентом и его командой.