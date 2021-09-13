Медведчук призвал украинцев и все политические силы объединиться в борьбе за страну

По словам нардепа, в Украине нет независимой судебной власти, а закон не защищает оппозицию и инакомыслящих от произвола власти

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания ему меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где уже приняты к рассмотрению его жалобы. Такое решение оппозиционный политик принял, потому что в Украине нет независимой судебной власти ‒ суды не могут объективно и беспристрастно осуществлять правосудие, так как находятся под давлением Офиса Президента. Об этом говорится в заявлении лидера ОПЗЖ на официальном сайте политсилы.

«Я вынужден констатировать: в Украине нет независимой судебной власти, закон не защищает оппозицию и инакомыслящих от произвола власти. После того как была осуществлена попытка прекратить полномочия всего состава судей Конституционного Суда, после того как в Верховную Раду был внесен законопроект о роспуске Окружного административного суда города Киева, после незаконного увольнения судей Конституционного Суда, отмененного решением Верховного Суда, и затем уже расследования, начатого ГБР в отношении судей Верховного Суда, которые отменили незаконный указ Президента, ‒ после всего этого произвола власти суды находятся под таким давлением, что не могут объективно и беспристрастно осуществлять правосудие», – подчеркнул Медведчук, добавив, что решение об очередном незаконном продлении ему домашнего ареста было не правосудием, а реализацией политической воли нынешней власти.

По мнению оппозиционного политика, политика нынешней власти является преступной, поэтому нет никакого смысла искать правосудия у преступников, наживающихся на войне и нищете народа, им надо противостоять.

«Я уверен, что Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему. И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным. Основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не эмоциональное недовольство властью, а твердая гражданская позиция относительно нерушимости Конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, на каком бы языке они ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, каких бы политических взглядов ни придерживались», – подчеркнул лидер ОПЗЖ.

Медведчук акцентировал внимание на том, что это его не политическая, а гражданская позиция и его слова обращены не только к политическим сторонникам, но и к оппонентам, которым небезразлична судьба Украины.

«Сегодня я предлагаю всем политическим силам и гражданам страны бороться не между собой и даже не с властью, а бороться за страну, за основы государства, которые попирает нынешняя власть, бороться за общие принципы, без которых современной страны просто не будет», – отметил Виктор Медведчук.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил требование стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Комментируя данное решение, политик подчеркнул, что будет добиваться справедливости в ЕСПЧ.