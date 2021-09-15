Итальянские СМИ высказывают сомнения, что методы Зеленского в борьбе с Медведчуком открыто поддержат в США

Несмотря на то, что администрация Президента США Джозефа Байдена с самого начала поддержала решение Президента Украины Владимира Зеленского заблокировать три независимых телеканала, которые связывают с председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, Штатам не пришлось для этого жертвовать чем-то ценным. И сейчас Зеленский, который бросил все силы на устранение политических конкурентов, не находит такой явной поддержки со стороны американских партнеров.

Об этом пишет известный итальянский новостной ресурс Il Cuccia.

Издание отмечает, что реакция на противостояние украинского Президента с оппозицией должна показать, что же для США важнее – демократия или внутренние политические процессы в Украине. Так как для устранения конкурентов Зеленский использует достаточно сомнительные методы.

"Действительно, решение Зеленского привлечь к ответственности СМИ, которые связывают с Медведчуком, а также оказать давление на правоохранительные органы с целью обвинить Медведчука и его предполагаемого "соучастника в преступлении" Тараса Козака в государственной измене, показывает, что украинский лидер готов использовать весь свой ресурс на арене украинской политической жизни для устранения конкурентов", – отмечается в публикации.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Комментируя это решение, лидер ОПЗЖ подчеркнул, что оно было вполне ожидаемым, потому что в Украине судебная система полностью зависит от власти, которая, используя админресурс, влияет на судей и таким образом борется с оппозицией.