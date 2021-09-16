Пакистанский сайт Mediabox: Зеленский преследует оппозиционных деятелей страны, в том числе Виктора Медведчука

Автор
Дмитрий Романов
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Пакистанский сайт Mediabox: Зеленский преследует оппозиционных деятелей страны, в том числе Виктора Медведчука Новость обновлена 16 сентября 2021, 12:14

Президент Украины Владимир Зеленский преследует оппозиционных деятелей страны, в том числе главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, его коллегу и нардепа Тараса Козака. Об этом идет речь в статье пакистанского сайта Mediabox

"В последние месяцы Зеленский стал преследовать многих самых видных оппозиционных деятелей страны, в том числе Виктора Медведчука, главу второй по величине партии в парламенте Украины, "Оппозиционной платформы – За жизнь". В настоящее время он находится под домашним арестом по обвинению в государственной измене. Он считает, что его преследование связано с улучшением его результатов в опросах общественного мнения", — идет речь в тексте.

Автор статьи отмечает, что коллега Медведчука по "Оппозиционной платформе — За жизнь", депутат Тарас Козак, также был обвинен в государственной измене. Под санкции попали и другие фигуры, выступающие против Зеленского, такие как известный блогер Анатолий Шарий и редактор оппозиционного издания Игорь Гужва.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября. 

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

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