Французский сенатор Гуле потребовала от главы МИД отреагировать на санкции украинских властей против "112 Украина" NewsOne, ZiK и других закрытых медиа в Украине

Французский сенатор Натали Гуле направила запрос министру Европы и иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану о незаконных действиях украинских властей в отношении закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne ZiK, "Перший Незалежний", а также медиа Страна.юа и Шарий.Нет.

В обращении говорится, что меры, принятые украинскими властями, ставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, таким образом в более общем плане — саму свободу слова, пишет "Страна".

"Украина — соседняя и дружественная страна, с которой Европейский союз поддерживает тесные отношения в рамках восточного партнерства. Никогда не оспаривалось, что Украина подверглась серьезной территориальной агрессии и, в этом качестве, имеет законное право на защиту, в том числе за счет решений, находящихся под ее единственным суверенитетом, защищающих свою национальную безопасность.

В течение последних нескольких месяцев многие средства массовой информации были закрыты, без каких-лито оснований и без суда, именно под предлогом защиты национальной безопасности. Но ускорение принятых мер действий украинских властей в отношении ведущих телеканалов и интернет-сайтов: новостных каналов 112 и ZIK, интернет-сайтов Strana.ua и, следовательно, нападок на принципы свободы слова, в ответ на это приводит нас к необходимости отреагировать. Оппозиционный лидер был заключен под домашний арест и наказан вне судебного разбирательства.

Различные меры, принятые украинскими властями, ставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, таким образом в более общем плане — саму свободу слова. Обеспокоенность является реальной, и на законных основаниях необходимо обеспечить эффективность принципов Европейского союза и его стандартов свободы печати, в том числе в рамках восточного партнерства и политики соседства с Украиной", — пишет в своем обращении Гуле.

Французский сенатор также прямо уточнила у министра, какие именно меры намерена в этой ситуации предпринять Франция.

"Например, в своем ответе на предыдущий запрос о росте ультраправых в Украине он впервые признал их существование, правда, уточнил, что Украина — демократическая страна, и радикалов там якобы не больше, чем в любой другой европейской стране. Тогда ему направили встречный вопрос — о какой демократии может идти речь, если нарушается свобода слова — закрываются неугодные власти телеканалы, члена оппозиционной фракции посадили под домашний арест. Впервые в Европе на таком уровне подняли вопрос об атаке на свободу слова в Украине", — сказал "Стране" источник в политических кругах Франции.

Напомним, в начале сентября журналистов незаконно закрытых властью телеканалов с визитом посетили секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. Сенатор рассказала, что их визит начался с посещения Посольства Франции в Украине и встречи с послом, где дипломатам, в числе прочего, была доведена информация про обеспокоенность Союза журналистов Франции и ОБСЕ ситуацией со свободой слова в Украине. Затем делегация стала гостем студии телеканала "Перший Незалежний", где обсуждался вопрос обстоятельств закрытия властями Украины независимых телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний", а также ряда других СМИ. После этого представители Сената Франции встретились с главой Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

"Мы возвращаемся во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, которая касается очень многих вещей, связанных с Украиной. Это вопросы о децентрализации, о коррупции и о свободе слова. И вы очень скоро это увидите, мы это всё расскажем нашим коллегам во Франции, будем добиваться выполнения тех договоренностей, которые мы здесь обсудили", – заявила тогда Гуле.

Напомним, сотрудники закрытых украинскими властями телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК", а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя председателя СБУ без суда и сайтов "Страна.юа" и "Шарий.нет", написали открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и Пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо.

Также ранее журналисты закрытых властями медиа пришли на форум Ялтинской Европейской Стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Накануне сотрудники соответствующих медиа передали открытое письмо Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому по поводу серьезной угрозы свободе информации в Украине и введение тотальной цензуры.

В письме журналисты отметили, что последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

Во время акции они держали в руках плакаты с надписями: "Господин Квасьневский, проинформируйте европейских политиков о нарушении свободы слова в Украине","112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" были незаконно закрыты властью-Зеленский уничтожает свободу слова в Украине", "Господин Фюле, скажите Зеленскому, чтобы он придерживался Конституции Украины, которая гарантирует свободу слова (статья 34)".

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников закрытых украинскими властями телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену о введении тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоелем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщего избирательного права, регламента и общего управления Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности.

Кроме того, в конце августа журналисты закрытых медиа"112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, Страна.юа", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

До этого, 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция.

Также сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK приходили в представительство ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.юа "Игоря Гужвы, компаний-издателей" Страны.иа" блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.юа "и " Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.