"ОПЗЖ" провела многотысячный митинг под Верховной Радой в защиту лидера оппозиции Виктора Медведчука

В митинге участвовали более 6 тысяч человек

Под стенами Верховной Рады Украины в Киеве 23 сентября прошел митинг представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" и их сторонников против политического давления и преследования оппозиции, в частности против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, незаконного закрытия независимых телевизионных каналов, а также драконовского повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. В митинге участвовали более 6 тыс. человек.

На митинге выступили члены партии ОПЗЖ: Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Василий Нимченко, Юрий Загородний, Анатолий Бурмич, Виктор Черный и другие народные депутаты, также представитель молодежного крыла "Оппозиционной платформы — За жизнь" Артем Марчевский и представители региональных ячеек партии.

"Мы просим вас поддержать идеологию борьбы за справедливость. На знамени нашей партии стоят три вопроса: мир, справедливость, реинтеграция. Дайте людям заработать и не делайте из них пилигримов", — сказал Василий Нимченко в ходе митинга.

"У нас продолжается война, у нас растут коммунальные тарифы, у нас растут цены и люди уже просто не могут купить самое необходимое. И вместо того чтобы выполнять свои обещания, они начали просто давить тех, кто говорит людям правду, кто открывает глаза на то, что реально происходит в стране. Сначала закрыли телеканалы, потом начали преследовать наших товарищей — народных депутатов Медведчука и Козака. Виктора Медведчука вообще закрыли под домашний арест, чтобы не дать возможности проводить политическую деятельность. Вот это все натворили за последнее время они, сегодняшняя власть, действующий президент, при том что обещали благоденствие в стране", — отметил Юрий Бойко.

"Сегодня президент забыл свои обещания, занимается репрессиями, потому что он боится нашей партии, боится Медведчука Виктора Владимировича, боится правды, а мы с вами знаем, что правда всегда побеждает — как бы этого кто не хотел", — подчеркнул Загородний.

Отметим, это не первый митинг, который организовывает "Оппозиционная платформа — За жизнь" после окончания каникул в работе Рады. Ранее, 9 сентября, также проходил митинг против давления на оппозицию. Тысячи украинцев требовали от власти закрыть незаконное дело против председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также прекратить преследовать оппозицию и начать выполнять минские договоренности.

В ходе той акции выступили народные депутаты, депутаты местных советов, представители региональных организаций партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Кроме того, участники акции протеста напомнили президенту Владимиру Зеленскому и народным избранникам об очередной годовщине минских соглашений, которые Украина выполнять отказывается.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.