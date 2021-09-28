Загородний: Стефанчук по-черному плагиатит идеи Медведчука

Чтобы понравиться избирателям представители "Слуги народа" используют идеи главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — Зажизнь" Виктора Медведчука.

Такое мнение выразил нардеп от ОПЗЖ Юрий Загородний, сообщает сайт "Знай.ua".

Загородний заявил, что очередным подтверждением этого тезиса является первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, который неуклюже пытается выдать идею Виктора Медведчука о народовластии за свою.

"Внимательно слушал выступление первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука о народовластии, о том, почему до сих пор жизненно важные вопросы власть решает кулуарно, а не выносит на всеукраинский референдум. Как заявил господин Стефанчук, для этого "потрібна одна елементарна річ ‒ має бути ідея, час якої настав…". К сожалению, Руслан Алексеевич процитировал только часть фразы. Полностью она звучит так: "Нет силы сильнее идеи, время которой пришло". Думаю, господин Стефанчук хорошо осведомлен, что именно под этим лозунгом Виктор Медведчук в 2012 году начал продвигать идею всеукраинского и местного референдумов по народной инициативе. Именно под этим лозунгом была разработана и Стратегия национального успеха, и многие другие инициативы, которые нашли поддержку у миллионов украинцев", – отметил нардеп.

Юрий Загородний подчеркнул, что Зеленский и его партия постоянно использовали идеи председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Особенно это касается таких чувствительных вопросов, как подлинное народовластие и достижение гражданского мира в Украине.

"Всеукраинский референдум по народной инициативе, народовластие, "сшивание" страны, ментальное возвращение жителей Донбасса – на этих и других идеях Виктора Медведчука Зеленский пришел во власть. Более того, он и сегодня продолжает паразитировать на них. Но только Зеленский и "Квартал 95" строят не сильную, успешную Украину, а полицейское государство, где вместо верховенства права устанавливается Зе-право, где все живут по принципу "друзьям ‒ все, врагам ‒ закон". В украинских реалиях – Зе-закон", – подытожил Юрий Загородний.

Напомним, что ранее Виктор Медведчук заявлял, что зарегистрированный в Раде "Оппозиционной платформой — За жизнь" законопроект "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе", который призван создать механизм инициирования и проведения таких референдумов, реализовывает заложенный в Конституции принцип народовластия.