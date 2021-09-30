Юрист призвал европейских партнеров Киева оценить преследования Медведчука

Незаконное уголовное преследование действующей властью главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, а также беспрецедентное давление на свободу слова и закрытие независимых телеканалов обсуждается не только в Украине, а и на самом высоком уровне в европейских и западных государствах.

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказал адвокат Андрей Доманский, комментируя текущую внутриполитическую ситуацию на Украине.

Правозащитник подчеркнул, что именно европейские партнеры должны дать объективную оценку происходящему в стране.

"Я считаю, что именно европейское сообщество даст ответную реакцию… Она уже даже есть, несмотря на то, кто будет канцлером в Германии, потому что она является последовательной страной во всем, во всех политических движениях. Мы видим не только нарушение свободы слова, у нас есть нарушение прав оппозиции. Поскольку оппозиция у нас не определена законодательством, Верховная рада не рассматривает закон об оппозиции, о гарантии прав оппозиции и лидера оппозиции… что является фактическим нарушением основных принципов европейского сообщества", — сказал адвокат.

Он отметил, что в Украине сейчас буквально с каждым днем усугубляется ситуация с нарушением прав человека и сужаются возможности транслировать и высказывать альтернативное мнение.

"Я раньше мог говорить, несмотря на то, что у нас преследовали журналистов, что была свобода мнений и выражения мыслей. Но со временем это только ухудшилось, и преследований журналистов и оппозиционеров стало еще больше. Даже, к сожалению, имеем то, чего не имели раньше, — незаконное закрытие каналов без невозможности защитить свои права в суде", — констатировал Доманский.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 96,9 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.